"Чи є Динамо U-19 кандидати, які найближчим часом можуть бути заграні за основу? Ми вже взяли п'ятьох людей.

Чорноморець – Динамо: Луческу особисто дозволив орендованим гравцям одеситів зіграти проти киян

Мірча Луческу їх переглянув та ухвалюватиме рішення – чи готові вони допомогти першій команді чи ні", – сказав Гусєв для видання 1927.

Вже 19 листопада Динамо зустрінеться з Чорноморцем в рамках 15-го туру УПЛ. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на другій сходинці у турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю за додатковими показниками.

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