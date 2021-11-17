Динамо запросило 5 гравців з U-19 – кандидати у головну команду очікують на вердикт Луческу
Тренер Динамо Олег Гусєв розповів про потенційне підсилення для команди Мірчі Луческу.
"Чи є Динамо U-19 кандидати, які найближчим часом можуть бути заграні за основу? Ми вже взяли п'ятьох людей.
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Мірча Луческу їх переглянув та ухвалюватиме рішення – чи готові вони допомогти першій команді чи ні", – сказав Гусєв для видання 1927.
Вже 19 листопада Динамо зустрінеться з Чорноморцем в рамках 15-го туру УПЛ. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на другій сходинці у турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю за додатковими показниками.
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