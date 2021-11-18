Чемпионат юношеских команд УПЛ, 15-й тур

Черноморец U-19 – Динамо U-19 – 0:8

Голы: Близниченко, 14, Диалло, 26, Яцик, 27, 79, Бражко, 45+2, Волошин, 69, Слесар, 73, Горбач, 83 (пенальти)

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Все вопросы о победителе дуэли молодые "динамовцы" сняли в первые полчаса, забив три безответных мяча. Сначала Виктор Близниченко из пределов штрафной реализовал момент после передачи Волошина. Далее Самба Диалло из угла вратарского пробил кипера с паса того же Волошина. А минуту спустя сенегалец отобрал мяч, который транзитом через Попова оказался у Яцика – Александр момент не упустил и попал в дальний угол по диагонали.

В добавленное арбитром к первому тайму время голом отличился Владимир Бражко. После перерыва Назарий Волошин забил ударом со средней дистанции. Его запев поддержали Артем Слесарь (классно пробил левой сразу после выхода на замену), Яцик (гол с линии штрафной) и Игорь Горбач, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый за фол против Слесаря.

К слову, защитник первой команды Никита Бурда, продолжающий набирать форму после тяжелой травмы, провел на поле 45 минут.

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