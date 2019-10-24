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Динамо U-19 застрягло в аеропорту по дорозі додому з Північної Македонії

08:52 450 Читать на русском
Динамо U-19 застрягло в аеропорту по дорозі додому з Північної Македонії
Динамо U-19 / ФК Динамо

Юнацька команда київського Динамо не змогла вилетіти додому з Північної Македонії в запланований час.

25’ Генц Гаші
90+2’ Едіз Спахіу
 
Астріт Амзай 51’
Вікентій Волошин 90’
25’ Генц Гаші
51’ Астріт Амзай
90’ Вікентій Волошин
90+2’ Едіз Спахіу

Кияни повинні були вилетіти в столицю України ще о 4:25, але до сих пір знаходяться в аеропорту і чекають на свій рейс. Виліт перенесли через неполадки аеронавігаційного обладнання літака, повідомляє Динамомания.

Шкендія U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, вчора Динамо U-19 зіграло виїзний матч Юнацької ліги УЄФА проти Шкендії. Команда Ігоря Костюка на останніх хвилинах втратила перемогу – гра завершилася з рахунком 2:2.

Зазначимо, що суперником киян в другому раунді Юнацької Ліги УЄФА стане грецький ПАОК.

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Динамо U-19 Динамо U-19 Шкендія U-19 - Динамо U-19
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