Шкендія U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо зіграло унічию зі Шкендією у поєдинку Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу на "Футбол 24"

Кияни, пропустивши першими, у другій половині матчу зуміли перевернути перебіг зустрічі, але дозволили Шкендії врятувати нічию вже у компенсований арбітром час.

Динамо U-19 у компенсований час втратило перемогу над Шкендією U-19 у Юнацькій лізі УЄФА, але пройшло у фінал плей-офф

Суперником Динамо в другому раунді Юнацької Ліги УЄФА стане ПАОК. Греки після виїзної нічиєї (1:1) на своєму полі мінімально обіграли Богемінас завдяки голу Панідіса.