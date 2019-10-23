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Шкендія U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

23:11 71 Читать на русском
Шкендія U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Шкендія U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо зіграло унічию зі Шкендією у поєдинку Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу на "Футбол 24"

25’ Генц Гаші
90+2’ Едіз Спахіу
 
Астріт Амзай 51’
Вікентій Волошин 90’
25’ Генц Гаші
51’ Астріт Амзай
90’ Вікентій Волошин
90+2’ Едіз Спахіу

Кияни, пропустивши першими, у другій половині матчу зуміли перевернути перебіг зустрічі, але дозволили Шкендії врятувати нічию вже у компенсований арбітром час.

Динамо U-19 у компенсований час втратило перемогу над Шкендією U-19 у Юнацькій лізі УЄФА, але пройшло у фінал плей-офф

Суперником Динамо в другому раунді Юнацької Ліги УЄФА стане ПАОК. Греки після виїзної нічиєї (1:1) на своєму полі мінімально обіграли Богемінас завдяки голу Панідіса.

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Ліга чемпіонів Відеоновини Динамо U-19 Динамо U-19 Шкендія U-19 Шкендія U-19 Шкендія U-19 - Динамо U-19
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