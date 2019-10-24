Динамо U-19 застряло в аэропорту по дороге домой из Северной Македонии

Юношеская команда киевского Динамо не смогла вылететь домой из Северной Македонии в запланированное время.

Киевляне должны были вылететь в столицу Украины еще в 4:25, но до сих пор находятся в аэропорту и ждут свой рейс. Вылет перенесли из-за неполадок аэронавигационного оборудования самолета, сообщает Динамомания.

Шкендия U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, вчера Динамо U-19 сыграло выездной матч юношеской лиги УЕФА против Шкендии. Команда Игоря Костюка на последних минутах упустила победу – игра завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что соперником киевлян во втором раунде Юношеской Лиги УЕФА станет греческий ПАОК.

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