Юнацька команда Динамо переграла однолітків з Шахтаря. Дивіться відео голів та огляд гри Динамо U-19 – Шахтар U-19 на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 13-й тур

Динамо U-19 – Шахтар U-19 – 2:0

Голи: Пашко, 50, Кремчанін, 90+5

Динамо захопило ініціативу на старті гри, створивши кілька гострих моментів, проте ударам Пономаренка здебільшого не вистачало точності. Шахтар відповів небезпечним розіграшем штрафного, але Суркіс у красивому стрибку здійснив сейв.

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На старті другого тайму Пашко вивів киян вперед, замкнувши простріл з правого флангу. "Гірники" створили кілька гострих моментів, але Суркіс залишався непробивним. А на 90+5 Динамо закріпило свою перемогу – Кремчанін першим зреагував на рикошет та добив м'яч у сітку після заблокованої спроби Кремчаніна.