Юношеская команда Динамо переиграла сверстников из Шахтера. Смотрите видео голов и обзор игры Динамо U-19 – Шахтер U-19 на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 13-й тур

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

Динамо захватило инициативу на старте игры, создав несколько острых моментов, но ударам Пономаренко по большей части не хватало точности. Шахтер ответил опасным розыгрышем штрафного, но Суркис в красивом прыжке совершил сейв.

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На старте второго тайма Пашко вывел киевлян вперед, замкнув прострел с правого фланга. "Горняки" создали несколько острых моментов, но Суркис оставался непробиваемым. А на 90+5 Динамо закрепило свою победу – Кремчанин первым среагировал на рикошет и добил мяч в сетку после заблокированной попытки Кремчанина.