Динамо U-17 – Торіно U-17: під час матчу спалахнула масова бійка

Під час міжнародного турніру за участі юнацьких команд Динамо та Торіно (1:1) трапився неприємний інцидент.

Вчора на міжнародному турнірі Маджоні-Ріггі, який у ці дні відбувається в Італії, під час матчу Динамо U-17 проти однолітків з Торіно сталася масова бійка за участі гравців обох команд.

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Що саме спровокувало конфлікт наразі достеменно невідомо, однак на останній хвилині матчу, який зіграли у форматі два тайми по 30 хвилин, футболіст Динамо Євген Рязанцев відновив паритет та побіг святкувати забитий гол. У цей час на протилежному фланзі виникла сутичка.

За словами старшого тренера киян Сергія Беженара, гравці Торіно спровокували динамівців на конфлікт. Після бійки був вилучений лише один гравець – футболіст Динамо Владислав Велетень.

Зазначимо, що це був другий матч звітного міжнародного турніру. У першому поєдинку Динамо перемогло Фіорентину з рахунком 2:0. Свою наступну зустріч українці зіграють з Чизоною сьогодні, о 19 годині за київським часом.

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