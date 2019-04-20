"Прийшов п'яний", – Блохін розповів про витівки Мілевського в Динамо та епізод з халатом

Екс-тренер Динамо Олег Блохін прокоментував появу тодішнього форварда киян Артема Мілевського в халаті на презентацію нового наставника.

"Поява Мілевського в халаті на моїй презентації в якості тренера Динамо? Ой, ну що він хотів цим довести? Поясніть мені. Чесно кажучи, це було неприємно, тому що всі прийшли... Але я відреагував цілком нормально. Я ж не вигнав його.

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Відправив у дубль? Так це потім вже було. Через халат я його в дубль відправив?! Ні! Це коли він уже прийшов п'яний – тоді так. Не з'явився на тренування. Тоді я його вже відправив у дубль. Тут все просто, хлопці. Ти грай, і хоч голий приходь. Ні, ну голий не прийде, тому що форма якась повинна бути.

Я міг би йому сказати: "Піди переодягнись". Він би ще півгодини ходив. Ще б гірше було. Сказав йому, щоб наступного разу не приходив в халаті", – сказав Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

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