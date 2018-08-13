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Динамо цікавиться скандальним форвардом Вентспілса Акіньємі, – ЗМІ

14:30 1954 Читать на русском
Динамо цікавиться скандальним форвардом Вентспілса Акіньємі, – ЗМІ
Аделеке Акіньємі / фото із соцмереж

Київське Динамо проявляє інтерес до нападника Вентспілса Аделеке Акіньємі, який є головним героєм латвійської преси протягом останніх днів.

Форвард латвійського Вентспілса Аделеке Акіньємі зацікавив київське Динамо та Спартак Москва. Саме український та російський клуби найбільше предметно налаштовані щодо трансферу футболіста, повідомляє Allnigeriasoccer.

Також 20-річний нігерієць перебуває у сфері інтересів ще кількох клубів – Бордо, Црвени Звезди, Трабзонспора та Брондбю.

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Нещодавно Акіньємі став фігурантом скандалу – Вентспілс оголосив про викрадення гравця. Щоправда, пізніше нігерієць вийшов на зв'язок та заявив, що його не викрадали. Акіньємі є найкращим бомбардиром команди – в поточному сезоні на його рахунку 13 голів в чемпіонаті Латвії та 7 у Лізі Європи.

Форвард хоче покинути Вентспілс, проте клуб пропонує йому новий контракт без зазначення суми відступних, що не влаштовує гравця. Саме через це Акіньємі залишив розташування клубу.

До слова, нещодавно Динамо підписало Владислава Супрягу, проте президент клубу Ігор Суркіс зазначив, що кияни продовжують пошуки нападника.

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