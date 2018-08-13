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Динамо интересуется скандальным форвардом Вентспилса Акиньеми, – СМИ

14:30 214 Читати українською
Динамо интересуется скандальным форвардом Вентспилса Акиньеми, – СМИ
Аделеке Акиньеми / фото из соцсетей

Киевское Динамо проявляет интерес к нападающему Вентспилса Аделеке Акиньеми, который является главным героем латвийской прессы в последние дни.

Форвард латвийского Вентспилса Аделеке Акиньеми заинтересовал киевское Динамо и Спартак. Именно украинский и российский клубы наиболее предметно настроены на трансфер футболиста, сообщает Allnigeriasoccer.

Также 20-летний нигериец находится в сфере интересов еще нескольких клубов – Бордо, Црвены Звезды, Трабзонспора и Брондбю.

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Недавно Акиньеми стал фигурантом скандала – Вентспилс объявил о похищении игрока. Правда, позже нигериец вышел на связь и заявил, что его не похищали. Акиньеми является лучшим бомбардиром команды – в текущем сезоне на его счету 13 голов в чемпионате Латвии и 7 в Лиге Европы.

Форвард хочет покинуть Вентспилс, однако клуб предлагает ему новый контракт без указания суммы отступных, что не устраивает игрока. Именно поэтому Акиньеми покинул расположение клуба.

К слову, недавно Динамо подписало Владислава Супрягу, однако президент клуба Игорь Суркис отметил, что киевляне продолжают поиски нападающего.

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