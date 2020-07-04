Футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився думками щодо виступів підопічних Олексія Михайличенка у поточному розіграші чемпіонату України.

"7 поразок і 55 очок за сезон – це не рівень Динамо. Футболісти самі себе заганяють під критику вболівальників і журналістів, а потім ходять і ображаються, що на них усі "наїжджають". Хоча "наїзди" заслужені!

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Не хочу називати конкретних імен, але всі футболісти Динамо повинні задуматися над своєю грою. Мені, на жаль, здається (дуже хочу помилятися), що Динамо – це банда розгодованих мажорів. Хі-хі-ха-ха, татуювання, дівчата… Таке враження, що вони лише роблять вигляд, що у них є амбіції. Проте я їм не вірю.

Повторюся, дуже хочу помилятися, але виглядає, що київські футболісти весело лежать у теплій ванні. Хоча на публіці показують, що все навпаки. Втім, у мене закрадаються сумніви. Це суто моя суб’єктивна думка. Можливо, я ображений на гравців… Якщо футболісти доведуть протилежне та дадуть результат, я заберу свої слова назад", – сказав Заховайло у коментарі виданню Рейтинг букмекерів.

Нагадаємо, після 28-ми турів Динамо посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 55 очок. У спину киянам дихають Зоря і Десна. Свій наступний поєдинок підопічні Михайличенка проведуть вже сьогодні проти донецького Шахтаря. Початок матчу о 19:30.

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