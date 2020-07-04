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"Динамо – это банда раскормленных мажоров": Заховайло раскритиковал киевлян за проваленный сезон

08:26 - Читати українською
"Динамо – это банда раскормленных мажоров": Заховайло раскритиковал киевлян за проваленный сезон
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился мыслями относительно выступлений подопечных Алексея Михайличенко в текущем розыгрыше чемпионата Украины.

 

"7 поражений и 55 очков за сезон – это не уровень Динамо. Футболисты сами себя загоняют под критику болельщиков и журналистов, а потом ходят и обижаются, что на них все "наезжают". Хотя "наезды" заслуженные!

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Не хочу называть конкретных имен, но все футболисты Динамо должны задуматься над своей игрой. Мне, к сожалению, кажется (хочу ошибаться), что Динамо – это банда раскормленных мажоров. Хи-хи-ха-ха, татуировки, девушки... Такое впечатление, что они только делают вид, что у них есть амбиции. Однако я им не верю.

Повторюсь, очень хочу ошибаться, но похоже, что киевские футболисты весело лежат в теплой ванне. Хотя на публике показывают, что все наоборот. Впрочем, у меня закрадываются сомнения. Это чисто мое субъективное мнение. Возможно, я обижен на игроков... Если футболисты докажут обратное и дадут результат, я заберу свои слова назад", – сказал Заховайло в комментарии изданию Рейтинг букмекеров.

Напомним, после 28-ми туров Динамо занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 55 очков. В спину киевлянам дышат Заря и Десна. Свой следующий поединок подопечные Михайличенко проведут уже сегодня против донецкого Шахтера. Начало матча в 19:30.

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Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Вячеслав Заховайло Динамо Киев - Шахтер
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