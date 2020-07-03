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Динамо замінить Михайличенка на іноземного тренера після завершення сезону, – ЗМІ

3 липня 23:29 - Читать на русском
Динамо замінить Михайличенка на іноземного тренера після завершення сезону, – ЗМІ
Олексій Михайличенко / ФК Динамо Київ

На тренерському містку київського клубу плануються серйозні зміни.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко покине посаду головного тренера після завершення сезону, повідомляє видання TK Media.

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57-річний фахівець, скоріш за все, залишиться у клубі та повернеться на одну з посад у керівництві Динамо. До слова, перш ніж знову очолити "біло-синіх", Михайличенко працював спортивним директором киян.

Кандидатура нового тренера Динамо наразі обговорюється, однак президент клубу Ігор Суркіс шукає на цю роль іноземного фахівця. Серед інших, на цю посаду претендує і колишній наставник "біло-синіх" Юрій Сьомін.

Нагадаємо, Михайличенко очолив Динамо у серпні 2019 року, змінивши на цій посаді Олександра Хацкевича.

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Головне Динамо Динамо Юрій Юрій Сьомін Олексій Олексій Михайличенко Ігор Суркіс
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