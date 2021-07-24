Динамо терміново знайшло нового спаринг-партнера після скасованого матчу з Вільяреалом
20:03 - Читать на русском
Попри старт УПЛ, Динамо продовжує підготовку до нового сезону.
Динамо на своєму офіційному сайті анонсувало товариський матч з турецьким Газіантепом.
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Поєдинок відбудеться 25 липня, початок о 18:00 за київським часом. Нагадаємо, кияни раніше запланували спаринг з Вільяреалом, але іспанський клуб залишився на батьківщині через спалах коронавірусу у таборі команди.
У минулому сезоні турецької Суперліги Газіантеп фінішував на 9-й сходинці турнірної таблиці.
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