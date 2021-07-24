Динамо срочно нашло нового спарринг-партнера после отмены матча с Вильярреалом
20:03 - Читати українською
Несмотря на старт УПЛ, Динамо продолжает подготовку к новому сезону в Австрии.
Динамо на своем официальном сайте анонсировало товарищеский матч с турецким Газиантепом.
Динамо – Вильярреал: испанцы отменили спарринг с подопечными Луческу
Поединок состоится 25 июля, начало в 18:00 по киевскому времени. Напомним, киевляне ранее запланировали спарринг с Вильярреалом, но испанский клуб остался на родине из-за вспышки коронавируса в лагере команды.
В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Газиантеп финишировал на 9-й строчке турнирной таблицы.
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