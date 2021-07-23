Вільяреал змушений продовжувати підготовку до нового сезону на своїй базі.

У таборі Вільяреала зафіксували два позитивних тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

Уніон – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу

Задля безпеки іспанський клуб вирішив залишитись на батьківщині і не зможе взяти участь у найближчих спарингах, серед яких був і запланований товариський матч проти Динамо (26 липня).

Нагадаємо, незважаючи на старт УПЛ вже 23 липня, Динамо розпочне свій шлях у турнірі першого серпня матчем проти Вереса.

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