Динамо – Вільяреал: іспанці скасували спаринг з підопічними Луческу
18:38 - Читать на русском
Вільяреал змушений продовжувати підготовку до нового сезону на своїй базі.
Товариські матчі
Матч скасовано
У таборі Вільяреала зафіксували два позитивних тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".
Уніон – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу
Задля безпеки іспанський клуб вирішив залишитись на батьківщині і не зможе взяти участь у найближчих спарингах, серед яких був і запланований товариський матч проти Динамо (26 липня).
Нагадаємо, незважаючи на старт УПЛ вже 23 липня, Динамо розпочне свій шлях у турнірі першого серпня матчем проти Вереса.
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