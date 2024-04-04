Українська Прем'єр-ліга пропонує обрати тренера і гравця, які продемонстрували найкращу гру в березні.

У першому етапі відбору УПЛ опитує спортивні видання та журналістів, які визначають четвірки номінантів, а слідом за ними голосують вболівальники. У цьому місяці своїх претендентів назвали: Sport ua, Футбол 24, UA-Футбол, FootBoom, Sport Arena, Артур Валерко (Український футбол), Олександр Озірний (sport-express ua) та коментатор Андрій Столярчук.

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Найкращим тренером можуть стати Олександр Шовковський (Динамо), Юрій Вернидуб (Кривбас), Маріно Пушіч (Шахтар) чи Віталій Пономарьов. За звання найкращого футболіста змагаються: форвард Динамо Владислав Ванат, нападник Вереса Марко Мрвальєвіч, вінгер Шахтаря Кевін і півзахисник Ворскли Сергій Мякушко.

Як бачимо, лише Шахтар і Динамо представлені в обох номінаціях. Ви можете проголосувати за своїх фаворитів, заповнивши форму за цим посиланням.

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