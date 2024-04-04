В первом этапе отбора УПЛ опрашивает спортивные издания и журналистов, которые определяют четверки номинантов, а вслед за ними голосуют болельщики. В этом месяце своих претендентов назвали: Sport ua, Футбол 24, UA-Футбол, FootBoom, Sport Arena, Артур Валерко (Украинский футбол), Александр Озирный (sport-express ua) и комментатор Андрей Столярчук.

Максимов против Шовковского – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 26-го тура

Лучшим тренером могут стать Александр Шовковский (Динамо), Юрий Вернидуб (Кривбасс), Марино Пушич (Шахтер) или Виталий Пономарев. За звание лучшего футболиста соревнуются: форвард Динамо Владислав Ванат, нападающий Вереса Марко Мрвалевич, вингер Шахтера Кевин и полузащитник Ворсклы Сергей Мякушко.

Как видим, лишь Шахтер и Динамо представлены в обеих номинациях. Вы можете проголосовать за своих фаворитов, заполнив форму по этой ссылке.

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