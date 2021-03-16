Шахтар зустрічається з Ромою 18 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Який прогноз на гру і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Паулу Фонсека повертається в Україну на другий етап дуелі проти своєї колишньої команди, якій для виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи потрібно створити диво. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Рома на "Футбол 24", стартує 18 березня о 19:55 за Києвом. Це восьмий поєдинок в історії протистоянь між командами. Цікаво, що в попередніх семи ще не було зафіксовано жодної нічиєї – 3 перемоги у Роми та 4 звитяги в активі "гірників".

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Шахтар – Рома: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Фахівці William Hill віддають невеличку перевагу Ромі, навіть попри домашній поєдинок для "гірників". Коефіцієнт на перемогу італійців складає 2.37, тоді як потенційний тріумф Шахтаря оцінюється у 2.80. На нічию ставлять 3.50 – найменш вірогідний підсумок дуелі на НСК Олімпійський. Вихід "помаранчево-чорних" в 1/4 фіналу стане подвигом – коефіцієнт 21.

BWin виставили схожі коефіцієнти. Домашня звитяга команди Луїша Каштру оцінюється в 2.80, вікторія "джалороссі" – 2.30. Коефіцієнт нічийного результату – 3.60. Можна ризикнути, поставивши на мінімум 2 забиті голи – таку вірогідність оцінили в 1.75. Беззаперечним фаворитом на вихід у наступну стадію теж вважають Рому – смішні 1.01. Шанси "гірників" оцінюють аж у 17.00.

Нагадаємо, поєдинок в Італії завершився переконливою перемогою Роми з рахунком 3:0. За "джалороссі" забивали Лоренцо Пеллегріні, Стефан Ель-Шаараві та Джанлука Манчіні. До слова, колишній лідер Шахтаря Генріх Мхітарян не зіграє у Києві через травму, отриману в першому матчі.

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