Легія узгодила підписання Артема Шабанова, оборонець приєднається до польського клубу до кінця тижня, повідомляє meczyki.pl.

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Динамо відпустить свого гравця на правах оренди до завершення сезону. Представникам Легії залишилось обговорити з киянами можливу суму викупу Артема після завершення дії угоди про оренду.

До слова, за три роки гри у Києві Шабанов зіграв за Динамо 69 матчів, у яких забив три м'ячі. У минулому він захищав кольори низки інших українських клубів – столичного Арсенала, Волині, Сталі із Кам'янського та донецького Олімпіка.

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