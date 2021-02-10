Легия согласовала подписания Артема Шабанова, защитник присоединится к польскому клубу до конца недели, сообщает meczyki.pl.

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Динамо отпустит своего игрока на правах аренды до конца сезона. Представителям Легии осталось обсудить с киевлянами возможную сумму выкупа Артема после завершения действия соглашения об аренде.

К слову, за три года игры в Киеве Шабанов сыграл за Динамо 69 матчей, в которых забил три мяча. В прошлом он защищал цвета ряда других украинских клубов – столичного Арсенала, Волыни, Стали из Каменского и донецкого Олимпика.

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