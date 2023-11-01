"Я взагалі не розумію цього. Керівництво клубу продає Забарного, Циганкова, Миколенка – і тут беруть Ярмоленка. Я не розумію стратегії клубу.

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Який зміст цього трансферу? Хто взагалі порекомендував керівництву зробити таке рокірування в гіршу сторону для себе? Замість того, щоб посилити команду, вона стала набагато слабша. Я вважаю, що в такому складі команді буде складно боротись за золоті медалі", – резюмував Лужний у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, влітку Динамо повернуло Ярмоленка на правах вільного агента. 34-річний вінгер встиг оформити 4+1 у 9 матчах, однак потім надовго вилетів через травму зв'язок коліна.

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