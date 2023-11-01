"Я вообще не понимаю этого. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и тут берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клуба.

"Без Ярмоленко Динамо будет на уровне Полесья и Руха": Сабо вынес жесткий вердикт команде Луческу

Какой смысл этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя? Вместо того чтобы усилить команду, она стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали", – резюмировал Лужный в комментарии Tribuna.

Напомним, летом Динамо вернуло Ярмоленко на правах свободного агента. 34-летний вингер успел оформить 4+1 в 9 матчах, однако затем надолго вылетел из-за травмы связок колена.

Ярмоленко нужно делать выбор: просчет Луческу загнал Динамо и сборную Украины в затруднительное положение