Динамо спростувало інтерес до Враньєша

Київське Динамо не вело переговорів з Андерлехтом стосовно трансферу Огнєна Враньєша.

Київське Динамо ніколи не цікавилося і в даний момент не цікавиться зазначеним футболістом.

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Мало того, з огляду на скандальну репутацію Враньєша, ми вважаємо, що поширення подібної інформації в ЗМІ шкодить іміджу нашого клубу", – повідомили порталу Динамоманія у прес-службі "біло-синіх".

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