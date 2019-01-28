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Динамо спростувало інтерес до Враньєша

16:02 373 Читать на русском
Динамо спростувало інтерес до Враньєша
Огнєн Враньєш / Фото: ФК Андерлехт

Київське Динамо не вело переговорів з Андерлехтом стосовно трансферу Огнєна Враньєша.

Київське Динамо ніколи не цікавилося і в даний момент не цікавиться зазначеним футболістом.

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Мало того, з огляду на скандальну репутацію Враньєша, ми вважаємо, що поширення подібної інформації в ЗМІ шкодить іміджу нашого клубу", – повідомили порталу Динамоманія у прес-службі "біло-синіх".

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Теги
Динамо Динамо Андерлехт Андерлехт Огнєн Враньєш Огнєн Враньєш Трансфери Динамо Київ
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