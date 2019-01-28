Динамо опровергло интерес к Враньешу

Киевское Динамо не вело переговоров с Андерлехтом относительно трансфера Огнена Враньеша.

Киевское Динамо никогда не интересовалось и в данный момент не интересуется указанным футболистом.

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Мало того, учитывая скандальную репутацию Враньеша, мы считаем, что распространение подобной информации в СМИ вредит имиджу нашего клуба", – сообщили порталу Динамомания в пресс-службе" бело-синих ".

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