Динамо – Славія: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо Київ приймає празьку Славію в рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Динамо – Славія

14 серпня, 19:30, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Даніель Стефанські (Польща)

Телетрансляції на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Матч Динамо у Празі залишив неоднозначне враження. Кияни змогли добитися виїзної нічиї, однак можна було взагалі виграти, якби не сумнівний пенальті на останніх хвилинах. Втім, Славія до нього могла забивати не один раз, що говорить як про проблеми Динамо з обороною, так і про проблеми чехів з реалізацією. Останнє у "біло-синіх" було на висоті: Сидорчук та Вербіч проявили клас та покарали суперника за напівсекундну розконцентрацію, але є одне але – до голу Динамо створило лише один момент! Словом, матч на "Еден Арені" був істинно нічийним, адже у команд на кожен вагомий плюс був не менш вагомий мінус.

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Динамо Київ перед матчем-відповіддю проти Славії мало тиждень відпочинку

У матчі-відповіді Динамо має одну важливу перевагу – сім днів відпочинку. Дотепно, що киянам у цій ситуації підіграв чи не найголовніший ворог 2018 року – Маріуполь, який завершує продовжує участь у єврокубках, через що очну зустріч довелося перенести на вересень. У Славії свого Маріуполя немає, тож у п'ятницю довелося грати проти Млади Болеслав – одного з аутсайдерів чеського чемпіонату. Пражани мінімально переграли суперника, однак дана перемога може стати пірровою: команда Індржиха Трпишовскі назбирала цілу купу пошкоджень та поповнила і так повний лазарет атакувальним хавбеком Петером Олайнікою. Та й сама гра не вразила: Славія знову проявила проблеми із реалізацією, із 17 ударів по воротах лише тричі влучивши у площину.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Славія та Динамо лише другий раз зустрічаються у офіційних матчах. Перший раз відбувся тиждень тому у Празі, хоча у товариських іграх команди зустрічалися у 2016 році – тоді Славія перемогла з рахунком 1:2.

2. Матчі між українськими та чеськими командами відзначаються надзвичайною непоступливістю: у 13 офіційних іграх українці та чехи перемагали по 5 разів, а ще 3 матчі звели до нічиї. Загальний рахунок – 18:16 на користь УПЛ.

3. Славія до матчів проти Динамо грала проти українських команд лиша два рази. У сезоні 2000/01 вона зустрілася у кваліфікації Ліги чемпіонів з Шахтарем, вигравши на виїзді (0:1), але програвши вдома (0:2).

4. У матчах на виліт чехи лише одного разу змогли вибити українську команду – в 1/16 фіналу Ліги Європи 2013/14 Вікторія Плзень пройшла донецький Шахтар. Українці проходили чехів чотири рази.

5. Якщо українські клуби натикаються у кваліфікації на чеські, то, здебільшого, вони потім виходять з групи. Так було з Динамо у Лізі чемпіонів 1998/99 та Дніпром у кваліфікації до Ліги Європи 2012/13. Лише Шахтар після перемоги над Славією кваліфікації ЛЧ 2000/01 не зміг вийти з групи.

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Кадрова ситуація

Динамо за тиждень відпочинку нікого не втратило – навіть Піваріча, якого, ймовірно, надумали продавати. Дискваліфікацій у Чехії також ніхто не отримав, тож Олександру Хацкевичу доступний повний набір футболістів – чого не скажеш про його колегу Індржиха Трпшовскі. Останньому точно не допоможе атакувальний півзахисник Петер Олайніка, який травмувався у грі з Младою. У лазареті на нього давно чекає захисник Якуб Югас, який у минулому сезоні був одним з лідерів оборони, але на зборах зазнав прикрого ушкодження. Талановитий хавбек Якуб Громада продовжує лікуватися разом з ним.

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Ян Сікора та Сімон Делі наврядчи зіграють проти Динамо Київ

Втім, якщо без трьох вищезазначених футболістів Славія може обійтись, то можлива втрата Яна Сікори та Сімона Делі є важкою, адже це – гравці основого складу. Обидва не тільки не прийняли участь у грі проти Млади Болеслав, а й не тренувалися перед нею взагалі. Індржих Трпшовскі на післяматчевій прес-конференції заявив, що не знає сроків їх відновлення, хоча, можливо, візьме їх у Київ. Рішення по ним він прийматиме у день матчу, що означає високу ймовірність пропуску матчу даними футболістами.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Славія

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Шепєлєв, Циганков, Бєсєдін

Славія: Коларж, Боржал, Покорни, Нгаджуі, Цоупфал, Соучек, Хушбауер, Змргал, Стох, Белуце, Тецл

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Динамо, не дивлячись на дорожчий у два рази склад, не сильно переважає Славію за класом, однак має значно вищий потенціал. Кияни на більшості ключових позицій мають більш досвідчених, швидких та технічних виконавців, рівень тактичної підготовки яких виглядає краще внаслідок більш складних суперників. По матчу у Празі було помітно, що "біло-сині" діють далеко не на максимумі можливостей, хоча причина такої гри незрозуміла: чи то так вплинула втома після дербі з Шахтарем, чи спека, чи знаменита виїзна модель – чи може чеські оси, які жалили футболістів та тренерів Динамо? Дуже добре, якщо лише саме ці фактори вплинули на футбол віце-чемпіонів України у Чехії.

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Славія нічого неймовірного киянам не продемонструвала, зігравши саме так, як від неї очікували. Так, чехи створили достатньо моментів та могли перемогти, за весь матч допустивши лише два гольових моменти біля власних воріт – однак саме ці моменти були показовими. В епізоді з голом Динамо була помітною різниця у швидкості думки футболістів: поки пражани всією командою "гальмували" та відволікались на непотрібні речі, Сидорчук та Вербіч за секунду реалізували атаку. У Празі ця швидкість проявлялась нечасто, через що чехи вигравали підбори та чинили тиск, однак у Києві Динамо просто не матиме права зіграти "на розслабоні". Динамо "на максималках" сильніше за Славію – і сьогодні кияни це мають довести.

Михайло Юхименко, Футбол 24