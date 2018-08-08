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Лікар Динамо: Під час матчу зі Славією Хацкевича і Бойка вжалила оса, і це не випадковість

18:41 1679 Читать на русском
Лікар Динамо: Під час матчу зі Славією Хацкевича і Бойка вжалила оса, і це не випадковість
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Лікар Динамо Леонід Миронов розповів з яким випробуванням зіткнулись кияни на стадіоні Еден Арена під час матчу проти чеської Славії (1:1).

"Коли на початку гри Бойко потребував медичної допомоги, ми з масажистом вибігли на поле, я ще не розумів, що сталося з Денисом. Були всякі думки, але, коли воротар підняв майку і сказав, що його вкусила оса або бджола, а я оглянув ужалене місце, все стало на свої місця. Жала там не було – значить, точно оса.

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Під час гри оса вкусила за палець і Олександра Хацкевича. А дві такі події за матч – це не випадково. Дуже схоже, що у Еден Арени з комахами велика проблема: через спеку десь з'явилися гнізда, і оси літають біля поля в пошуках прохолоди і вологи. А ви собі не уявляєте, наскільки це небезпечно. Варто осі потрапити в горло гравцеві на вдиху і вжалити за слизову – це набряк і загроза миттєвої асфіксії. Іншими словами – пряма загроза життю", – цитує лікаря Динамо Леоніда Миронова видання sport-express.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо Ліга чемпіонів Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Славія Прага - Динамо
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