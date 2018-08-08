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Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

7 серпня 22:27 3890 Читать на русском
Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу
Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Динамо зіграло внічию зі Славією у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Славія – Динамо.

Динамо та Славія зіграли внічию в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

Динамо втратило перемогу над Славією у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни відкрили рахунок на 82-й хвилині поєдинку.Після передачі капітана Сергія Сидорчука відзначився півзахисник Динамо Беньямін Вербіч. Словенець реалізував вихід практично віч-на-віч з голкіпером.

Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Відео гола Вербіча:

Проте кияни не зуміли втримати перемогу. Вже у компенсований час Кендзьора сфолив у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Гушбауер.

Відео гола: Гушбауера:

Відеоогляд матчу:

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага Відеоновини
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