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Морозюк: Славія грає в незвичний футбол, якийсь британський

7 серпня 23:59 248 Читать на русском
Морозюк: Славія грає в незвичний футбол, якийсь британський
Микола Морозюк / фото із соцмереж

Захисник Динамо Микола Морозюк зазначив, що команді було трохи незручно грати з суперником, який сповідує такий стиль гри, та вважає, що в Києві має бути легше.

"Важка гра. В цілому, звичайно, прикро пропустити на останній хвилині. 1:0 давало би більше впевненості, але все буде вирішуватися в Києві. Але я думаю, що все-таки 1:1 ще краще ніж, наприклад, 0:0, і не можу сказати, що ми впевнено так заслужили перемогу.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

У господарів теж було достатньо моментів. Вони грають в такий незвичний футбол. Кожна друга передача довга, гравці під два метри, важко з ними. Боротьба, підбір, фланги, подачі зразу ж. В Україні мало хто так грає, є подібні команди, але все одно це не те, тут якийсь британський футбол. Важко під них підлаштуватися. Та ми розберемо цю гру і в Києві, думаю, буде простіше", – зазначив Морозюк, відповідаючи на питання Футбол 24.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Ліга чемпіонів Динамо Динамо Славія Прага Славія Прага Славія Прага - Динамо Микола Морозюк Микола Морозюк
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