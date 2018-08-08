Морозюк: Славія грає в незвичний футбол, якийсь британський

Захисник Динамо Микола Морозюк зазначив, що команді було трохи незручно грати з суперником, який сповідує такий стиль гри, та вважає, що в Києві має бути легше.

"Важка гра. В цілому, звичайно, прикро пропустити на останній хвилині. 1:0 давало би більше впевненості, але все буде вирішуватися в Києві. Але я думаю, що все-таки 1:1 ще краще ніж, наприклад, 0:0, і не можу сказати, що ми впевнено так заслужили перемогу.

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У господарів теж було достатньо моментів. Вони грають в такий незвичний футбол. Кожна друга передача довга, гравці під два метри, важко з ними. Боротьба, підбір, фланги, подачі зразу ж. В Україні мало хто так грає, є подібні команди, але все одно це не те, тут якийсь британський футбол. Важко під них підлаштуватися. Та ми розберемо цю гру і в Києві, думаю, буде простіше", – зазначив Морозюк, відповідаючи на питання Футбол 24.