Наставник Славії Трпішовскі: проти Динамо хотіли б менше захищатися та більше атакувати

Головний тренер празької Славії Їндржих Трпішовскі на прес-конференції перед матчем з Динамо.

"Наш суперник дуже досвідчений, має сильних гравців. У першому матчу ми зіткнулися з сильною обороною суперника. Ми серйозно аналізуємо цей аспект і сподіваюся, що змогли зробити правильні висновки. Ми хотіли б менше захищатися та більше йти в атаку.

Шкода: Славія готова і до пенальті у грі з Динамо

Так, гравці виглядали дещо втомленими після останньої гри в чемпіонаті, але сподіваюся, що вони зможуть показати свій максимум.

Тренер Динамо сказав, що вони будуть жалити нас як чеські оси? Щодо комах у Празі я нічого сказати не можу, але сподіваюся, що наші гравці будуть завтра ганяти динамівців точно як оси.

Динамо не грало на вихідних, тому в нас було більше навантаження. Але сподіваюся, що ми будемо активними та потужними. Звичайно, добре мати 6-7 днів відпочинку, але тренування не завжди можуть замінити офіційні матчі.

Наші шанси? Звичайно, ми розуміємо, який серйозний у нас суперник. Це для нас досить складний момент, але ми віримо, що зможемо довести, що гідні місця в наступному раунді Ліги чемпіонів та у груповому етапі", – сказав він на прес-конференції у понеділок на НСК Олімпійський.