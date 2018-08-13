Динамо – Славія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо позмагається з празькою Славією в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Славія відбудеться 14 серпня в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Динамо – Славія: де дивитись матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, очевидним фаворитом у зустрічі є Динамо. Авторитетна букмекерська контора Bwin пропонує поставити на господарів за 1.75. У той же час перемога чеських гостей малоймовірна – коефіцієнт 5. На нічию виставлено 3.4.

Фахівці William Hill дотримуються аналогічної думки, але вважають, що Славія має не настільки мізерні шанси на успіх. Звитяга гостей оцінена коефіцієнтом 4.6, тоді як виграш Динамо – 1.85, а нічия – 3.3.

Динамо – Славія: чехи рекомендують своїм фанатам не пересуватися Києвом у клубній символіці

У першому матчі Динамо не продемонструвало дуже якісної гри, але привезло з Чехії вигідну результативну нічию – 1:1. На гол Вербіча Славія відповіла реалізованим пенальті у компенсований час.

Як наслідок, кияни мають значно кращі перспективи на вихід у наступний раунд. Букмекери прогнозують, що у плей-офф Ліги чемпіонів потрапить саме Динамо – коефіцієнти 1.3 проти 3.2 на користь "біло-синіх".

Динамо – Славія: важчий суперник, ніж Шахтар, справедливий фініш і рівні шанси на Лігу чемпіонів