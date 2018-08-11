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Динамо – Славія: два основних гравці пражан можуть пропустити матч

15:47 280 Читать на русском
Динамо – Славія: два основних гравці пражан можуть пропустити матч
Ян Сікора / ФК Славія

Два основних гравці Славії Сімон Делі та Ян Сікора отримали пошкодження напередодні матчу проти Динамо.

Обидва футболіста брали участь у першому матчі проти Динамо, проте у останньому турі чемпіонату Чехії ні Сікора, ні Делі на поле не вийшли.

Після матчу головний тренер Славії Трпішовскі так прокоментував їх відсутність: "На жаль, ми втратили через травми Делі і Сікору. У обох цих виконавців схожа ситуація ні один, ні другий зараз не мають можливості тренуватися.

Славія перед матчем проти Динамо здобула 4-у поспіль перемогу у чемпіонаті

Коли вони повернуться в команду, стане зрозуміло на днях. Можливо, і Делі, і Сікора відправляться з нами до Києва, але, в будь-якому випадку, питання їх участі в матчі з Динамо буде вирішуватися в день гри", – цитує Трпішовського Dynamo.kiev.ua.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

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