Динамо – Славія: два основних гравці пражан можуть пропустити матч

Два основних гравці Славії Сімон Делі та Ян Сікора отримали пошкодження напередодні матчу проти Динамо.

Обидва футболіста брали участь у першому матчі проти Динамо, проте у останньому турі чемпіонату Чехії ні Сікора, ні Делі на поле не вийшли.

Після матчу головний тренер Славії Трпішовскі так прокоментував їх відсутність: "На жаль, ми втратили через травми Делі і Сікору. У обох цих виконавців схожа ситуація – ні один, ні другий зараз не мають можливості тренуватися.

Славія перед матчем проти Динамо здобула 4-у поспіль перемогу у чемпіонаті

Коли вони повернуться в команду, стане зрозуміло на днях. Можливо, і Делі, і Сікора відправляться з нами до Києва, але, в будь-якому випадку, питання їх участі в матчі з Динамо буде вирішуватися в день гри", – цитує Трпішовського Dynamo.kiev.ua.