Динамо втратило перемогу над Славією у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Славія Прага і Динамо Київ зустрічалися у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19. Звіт і рахунок матчу ЛЧ читайте на "Футбол "24"

Матч і онлайн-трансляція Славія – Динамо стартував о 20:30 за київським часом. Команди зіграли у Празі на стадіоні Еден, який приймав Суперкубок Європи 2013 року Баварія – Челсі (5:4 по пен.).

Славія – Динамо – відео голів

Перший супермомент ми побачили на 3-й хвилині. Гармаш і Циганков розіграли швидку стіночку, останній прострілив справа, але Бєсєдін примудрився з кількох метрів пробити у воротаря. Славія відповіла миттєво. Сікору загубили у штрафному Динамо, але по-перше, він заліз в офсайд, а по-друге, удар зовсім не вийшов. На 9-й хвилині Денис Бойко впав на газон, скорчившись від болю. Український воротар зміг звестись на ноги і продовжити гру, але відчував певний дискомфорт у правій руці.

Минуло декілька хвилин, і Шкода виграв повітряну боротьбу з Бурдою після подачі справа – Бойко холоднокровно прибрав м'яч до рук. Нова загроза прийшла з лівого флангу Славії. Змргалу вдалось вийти на ударну позицію, та тільки не влучити у ближній кут. У другій половині тайму динамівці віддали ініціативу, їхньому лідерові Циганкову нічого не дозволяли придумати, а господарі переважали, але ніяк не могли прицільно пробити.

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Динамо мало найкращий момент першого тайму, проте загалом продуктивніше виглядали чехи: 8 – 4 за ударами. А ось відсоток володіння м'ячем відчутно більший у киян – 58 на 42.

По перерві почали у схожому дусі. Славія атакувала, а лідера динамівського креативу ніяк не могли продертись на ударну позицію. Вербіч мав шанс, але обіграти в чужому штрафному захисника один в один банально не зумів. А ось на 56-й господарі створили непогану нагоду. Стох простим ходом обіграв Бурду на швидкості, однак і зірка суперника пробив поганенько – прямо по центру в Бойка.

Чехи почали частіше влучати у ворота, покращивши статистику і заробивши декілька небезпечних стандартів, але не змусивши Бойка тягнутись за мертвими м'ячами. А ось на 67-й хвилині Динамо просто пощастило. Гушбауер потужно вистрелив метрів з 25 без перешкод, однак не влучив – голкіпер киян не зміг би врятувати.

У другому таймі Славія майже в 4 рази частіше пробивала по воротах (15:4, а за влучними ударами статистика ще сумніша 5:1). Не те, щоб Динамо суто відбивалось, але контргра не дуже клеїлась. Однак на 82-й хвилині спритність гостей дозволила забити. Кияни швидше зорієнтувались в ситуації, коли на полі було 2 м'ячі, Сидорчук миттєво розіграв штрафний, а Вербіч втік від захисника і прошив Коларжа.

У заключні 10 хвилин Славія знову була близька до взяття воріт. Ефектна 3-ходова комбінація, в якій м'яч не опускався на землю, завершилась сейвом Бойка. Після кутового ж Делі з кількох метрів просто не влучив у порожній кут.

За хвилину до кінця Кендзьора після рикошету змушений був стелитись у відчайдушному підкаті, щоб суперник не розстріляв Бойка – арбітр радше справедливо призначив пенальті. Денис вгадав кут, але не зумів потягнути удар.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації. Перший матч

Славія – Динамо – 1:1

Голи: Гушбауер, 90+4 (пен.) – Вербіч, 82