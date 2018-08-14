Динамо – Славия: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо Киев принимает пражскую Славию в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Динамо – Славия

14 августа, 19:30, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Даниэль Стефанский (Польша)

Телетрансляция на канале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Матч Динамо в Праге оставил неоднозначное впечатление. Киевляне смогли добиться выездной ничьи, однако можно было вообще выиграть, если бы не сомнительный пенальти на последних минутах. Впрочем, Славия до него могла забивать не один раз, что говорит как о проблемах Динамо с обороной, так и о проблемах чехов с реализацией. Последнее у "бело-синих" было на высоте: Сидорчук и Вербич проявили класс и наказали соперника за полусекундную расконцентрацию, но есть одно но – до гола Динамо создало лишь один момент! Словом, матч на "Эден Арене" был истинно ничейным, ведь у команд на каждый весомый плюс был не менее весомый минус.

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Динамо Киев перед ответным матчем против Славии имело неделю отдыха

В ответном матче Динамо имеет одно важное преимущество – семь дней отдыха. Забавно, что киевлянам в этой ситуации подыграл ли не самый главный враг 2018 года – Мариуполь, который завершает продолжает участие в еврокубках, из-за чего очную встречу перенесли на сентябрь. У Славии своего Мариуполя нет, поэтому в пятницу пришлось играть против Млады Болеслав – одного из аутсайдеров чешского чемпионата. Пражане минимально переиграли соперника, однако данная победа может стать пирровой: команда Индржиха Трпишовски собрала целую кучу повреждений и пополнила и так полный лазарет атакующим хавбеком Петером Олайникой. Да и сама игра не впечатлила: Славия снова проявила проблемы с реализацией, из 17 ударов по воротам только трижды попав в створ.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Славия и Динамо только второй раз играют в официальных матчах. Первый раз состоялся неделю назад в Праге, хотя в товарищеских играх команды встречались в 2016 году – тогда Славия победила со счётом 1:2.

2. Матчи между украинскими и чешскими командами отличаются чрезвычайной неуступчивостью: в 13 официальных играх украинцы и чехи побеждали по 5 раз, а ещё 3 матча свели к ничьей. Общий счет – 18:16 в пользу УПЛ.

3. Славия до матчей против Динамо играла против украинских команд всего два раза. В сезоне 2000/01 она встретилась в квалификации Лиги чемпионов с Шахтером, выиграв на выезде (0:1), но проиграв дома (0:2).

4. В матчах на вылет чехи лишь однажды смогли выбить украинскую команду – в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14 Виктория Пльзень прошла донецкий Шахтер. Украинцы проходили чехов четыре раза.

5. Если украинские клубы натыкаются в квалификации на чешские, то, в основном, они потом выходят из группы. Так было с Динамо в Лиге чемпионов 1998/99 и Днепром в квалификации Лиги Европы 2012/13. Только Шахтер после победы над Славией квалификации ЛЧ 2000/01 не смог выйти из группы.

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Кадровая ситуация

Динамо за неделю отдыха никого не потеряло – даже Пиварича, которого, вероятно, решили продавать. Дисквалификаций в Чехии также никто не получил, поэтому Александру Хацкевичу доступен полный набор футболистов – чего не скажешь про его коллегу Индржиха Трпшовски. Последнему точно не поможет атакующий полузащитник Петер Олайника, который травмировался в игре с Младой. В лазарете его давно ждал защитник Якуб Югас, который в прошлом сезоне был одним из лидеров обороны, но на сборах получил досадное повреждение. Талантливый хавбек Якуб Громада продолжает лечиться вместе с ним.

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Ян Сикора и Симон Дели вряд сыграют против Динамо Киев

Впрочем, если без трёх вышеупомянутых футболистов Славия может обойтись, то возможная потеря Яна Сикоры и Симона Дели является тяжелой, ведь это – игроки основого состава. Оба не только не приняли участие в игре против Млады Болеслав, но и не тренировались перед ней вообще. Индржих Трпшовски на послематчевой пресс-конференции заявил, что не знает сроков их восстановления, хотя, возможно, возьмёт их в Киев. Решение по ним он будет принимать в день матча, что означает высокую вероятность пропуска матча данным футболистами.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Славия

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Шепелев, Циганков, Беседин

Славия: Коларж, Боржал, Покорны, Нгаджуи, Цоупфал, Соучек, Хушбауэр, Змргал, Стох, Белуце, Тецл

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Динамо, несмотря более дорогой состав, не сильно превосходит Славию по классу, но имеет значительно больший потенциал. Киевляне на большинстве ключевых позиций имеют более опытных, быстрых и техничных исполнителей, уровень тактической подготовки которых выглядит лучше в результате более сложных соперников. По матчу в Праге было заметно, что "бело-синие" действуют далеко не на максимуме возможностей, хотя причина такой игры непонятна: то ли так повлияла усталость после дерби с Шахтером, то ли жара, то ли знаменитая выездная модель – а может чешские осы, которые жалили футболистов и тренеров Динамо? Очень хорошо, если только именно эти факторы повлияли на футбол вице-чемпионов Украины в Чехии.

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Славия ничего невероятного киевлянам не продемонстрировала, сыграв так, как от неё и ожидали. Да, чехи создали достаточно моментов и могли победить, за весь матч допустив только два голевых момента у своих ворот – но именно эти моменты были показательными. В эпизоде ​​с голом Динамо была заметной разница в скорости мышления футболистов: пока пражане всей командой "тормозили" и отвлекались на ненужные вещи, Сидорчук и Вербич за секунду реализовали атаку. В Праге эта скорость проявлялась редко, из-за чего чехи выигрывали подборы и оказывали давление, однако в Киеве Динамо просто не будет иметь права на игру "на расслабоне". Динамо "на максималках" сильнее Славии – и сегодня киевляне это должны доказать.

Михаил Юхименко, Футбол 24