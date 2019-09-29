Динамо – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Михайличенко дивує складом, Супряга проти своїх

Динамо приймає СК Дніпро-1 у 9-му турі чемпіонату України. Онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартує о 17:00 за Києвом. Команда Михайличенка після затяжної смуги невдач перемогла і в Лізі Європи, і двічі в першості України. За останні 10 днів кияни здобули 3 звитяги з загальною різницею 7:0. Дніпряни ж, яким дозволили заявити на гру одного орендованого динамівця (Супряга) і заборонили іншого (Булеца), двічі поспіль тріумфували вдома та піднялися в єврокубкову шістку чемпіонату.

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Гірше за киян домашні зустрічі проводять лише Олімпік і Львів, які не набрали жодного очка. Динамо досі ще не перемагало на своєму полі в УПЛ 2019/20 – шокуючий 1 бал за 3 матчі. З ким, як не з командою Михайленка це виправляти? Найгірша виїзна команда Прем'єр-ліги взяла там тільки 2 очки за 3 поєдинки. Єдиний попередній двобій цих суперників завершився розгромною гостьовою перемогою Динамо в Кубку України 4:1.

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Олексій Михайличенко знову проводить ротацію порівняно з попереднім матчем проти Маріуполя. Бущан замість Бойка у воротах, Миколенко міняє Караваєва ліворуч в захисті, Гармаш – Буяльського в центрі поля, а в нападі дует Бєсєдін і Соль – Жерсона і Де Пену.

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