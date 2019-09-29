toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – Михайличенко удивляет составом, Супряга против своих

16:58 467 Читати українською
Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – Михайличенко удивляет составом, Супряга против своих
Динамо – СК Днепр-1: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 29 сентября 2019

Динамо принимает СК Днепр-1 в 9-м туре чемпионата Украины. Онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

30’ Беньямин Вербич
 
30’ Беньямин Вербич

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартует в 17:00 по Киеву. Команда Михайличенко после затяжной полосы неудач победила и в Лиге Европы, и дважды в первенстве Украины. За последние 10 дней киевляне одержали 3 победы с общей разницей 7:0. Днепряне же, которым позволили заявить на игру одного арендованного динамовца (Супряга) и запретили другого (Булеца), дважды подряд ликовали дома и поднялись в еврокубковую шестерку чемпионата.

"Дніпро отримав за мене мільйон марок": він придумав хитрий трюк, щоб піти з Динамо, і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998

Хуже киевлян домашние встречи проводят только Олимпик и Львов, которые не набрали ни одного очка. Динамо все еще не побеждало на своем поле в УПЛ 2019/20 – шокирующий 1 балл за 3 матча. С кем, как не с командой Михайленко это исправлять? Худшая выездная команда Премьер-лиги добыла там только 2 очка за 3 поединка. Кстати, единственный предыдущий поединок этих соперников завершился разгромной гостевой победой Динамо в Кубке Украины 4:1.

Динамо – СК Днепр-1: смотреть видео – онлайн-трансляция матча УПЛ 29 сентября 2019

Алексей Михайличенко снова проводит ротацию по сравнению с предыдущим матчем против Мариуполя. Бущан вместо Бойко в воротах, Миколенко меняет Караваева слева в защите, Гармаш – Буяльского в центре поля, а в нападении дуэт Беседин и Соль – Жерсона и Де Пену.

Динамо – СК Днепр-1: стартовые составы на матч УПЛ

blog_ava
Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ
08:00
726
Теги
Видеоновости Главное Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
40
мин
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук