Кияни активно підшукують інший клуб для 23-річного данського хавбека, який і близько не виправдовує покладених на нього сподівань.

Нагадаємо, Дуелунд перебрався до Динамо влітку 2018 року за 4 млн євро, проте не зумів заграти у Києві через низку травм. У сезоні 2020/21 данець провів лише 51 хвилину в УПЛ.

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Наразі київський клуб активно шукає варіанти продовження кар'єри для Дуелунда, позаяк хавбек отримує найвищу зарплатню в Динамо (така ж лише у Віктора Циганкова), яку відверто не відпрацьовує. Саме цей факт спонукає киян відпустити данця в інший клуб, який візьме на себе його зарплатню. Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Контракт Дуелунда з Динамо розрахований до літа 2023 року. Раніше повідомлялося про інтерес до данця з боку турецьких клубів.

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