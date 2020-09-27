Киевляне активно подыскивают другой клуб для 23-летнего датского хавбека, который и близко не оправдывает возложенных на него надежд.

Напомним, Дуэлунд перебрался в Динамо летом 2018-го за 4 млн евро, однако не сумел заиграть в Киеве из-за ряда травм. В сезоне 2020/21 датчанин провел лишь 51 минуту в УПЛ.

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Сейчас киевский клуб активно ищет варианты продолжения карьеры для Дуэлунда, поскольку хавбек получает самую высокую зарплату в Динамо (такая же только у Виктора Цыганкова), которую явно не отрабатывает. Именно этот факт побуждает киевлян отпустить датчанина в другой клуб, который возьмет на себя его зарплату. Об этом сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

Контракт Дуэлунда с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к датчанину со стороны турецких клубов.

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