Еспаньйол та Тенеріфе, які виступають в Сегунді, ведуть боротьбу за 28-річного форварда киян. Днями київський клуб розгляне обидві пропозиції. При цьому пріоритетом є саме варіант з Тенеріфе, який пропонує оренду Соля з правом викупу, стверджує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Також джерело стверджує, що основним кандидатом на відхід із Динамо міг бути Назарій Русин, але іспанець отримує значно більшу зарплатню, тому в Динамо вирішили позбутися саме Соля. Головну роль в такому рішенні клубу відіграв якраз фінансовий фактор.

Нагадаємо, вихованець Реала перебрався в Динамо на початку 2019-го з Віллем II за 3,5 млн євро. Втім, іспанець не зумів стати важливою ланкою в Києві, забивши лише 4 голи в офіційних матчах за першу команду.

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