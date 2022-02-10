Товарищеский матч

Динамо – Широки Бриег – 4:1

Голы: Шапаренко, 16(п), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68 (п)

Состав Динамо: Бущан (Бойко, 46 (Моргун, 82)) – Тимчик (Кендзера, 46), Забарный (Бражко, 46), Сирота (Боль, 46), Дубинчак (Караваев, 46) – Шапаренко (Шкурін, 82), Гармаш (Сидорчук, 46), Антюх (Буяльский, 46) – Де Пена (Цыганков, 46), Вербич (Вітінью, 46) – Кулач (Ванат, 46)

Второй тренировочный сбор киевлян получился очень насыщенным и богатым положительными результатами. Лишь один из шести товарищеских матчей (против Левски) завершился вничью, остальное Динамо выиграло. С Широки Бриег украинский клуб раньше не встречался. В настоящее время эта команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеовины, сыграно 19 туров.

Мирча Луческу перетасовал состав. Соперник же выпустил на поле всех сильнейших. Это дало ему преимущество на старте матча. Именно боснийцы стали активнее. Пытались высоко прессинговать и смело атаковали. Следовательно, игра проходила на половине Динамо. Защита имела не одну возможность продемонстрировать свои умения. И делала это! В частности, Забарный несколько раз выбивал мяч. Слаженно работала офсайдная ловушка. Зону подбора внимательно стерегли опорники. Фактически вся активность Широки Бриега конвертировалась в парочку офсайдов, без реальной угрозы у ворот Бущана.

Киевлянам тоже не хватало остроты в атаке. Однако иногда можно забить и в таких условиях. Банальный навес от Дубинчака. Антюх в штрафной опередил защитника и получил по ноге. Арбитр не сомневался – это пенальти. К точке подошел сегодняшний капитан. Николай Шапаренко легко развел мяч и голкипера по разным углам.

Забитый мяч добавил киевлянам уверенности. Чуть ли не сразу Де Пена мог удваивать преимущество. Уругвайцу дали беспрепятственно пробить с линии штрафной. Получилось неточно. Тут же пытался Карлос вывести на удар партнера, но защитники прервали подачу. Автор победного мяча в предыдущем матче мог стать ассистентом – Кулач вывел на удар Вербича посреди штрафной соперника. Словенец не сумел воспользоваться шансом. Защита Динамо оставалась без работы. Сироте стало так скучно, что он даже в атаку сходил. Удар центрбека метров с 25-ти стал легкой добычей голкипера.

Киевляне продолжали давить, и это дало результат. Де Пена с правого фланга подал в штрафную, защитник боснийского клуба попытался выбить мяч, но сделал это неудачно – прямо на Гармаша. Денис мощно пробил в одно касание – роскошный гол! Динамо ушло на перерыв, имея солидное преимущество. Вполне заслуженный результат.

После перерыва Мирча Луческу почти полностью изменил состав команды, остался только Николай Шапаренко. Свежие футболисты мгновенно повлияли на результат. Одна из первых атак, Цыганков сместился в центр и пробил с линии штрафной. Голкипер смог отбить, но перед собой. Ванату оставалось просто добить в пустые ворота. Это первый гол Владислава на этих зимних сборах. Мог форвард оперативно и дубль оформить, но голкипер действовал внимательно.

Значительно интереснее действовало Динамо, почти не покидая половину поля боснийцев. Витинью даже забил четвертый, правда, из офсайда. Не было и намека на то, благодаря чему Широки Бриег планирует менять положение. Несколько ударов издалека не создали проблем Бойко. В конце концов киевляне сами помогли сопернику. Боль буквально на мгновение потерял контроль над мячом и поплатился за это. Оппонент выбежал из-за спины, защитник сфолил, пенальти. Бойко не угадал направление удара Мужана.

Динамо, похоже, этого огорчения даже не заметило. Ситуация на поле совсем не изменилась. Киевляне продолжали искать момент для своего четвертого забитого мяча. Получилось на 81-й минуте. Снова гол создал Цыганков. Виктор прорвался правым полуфлангом и от линии ворот скатил под удар Шапаренко, оформившему дубль. Николай забил свой четвертый гол на турецком сборе и вышел на первое место в списке бомбардиров команды в зимних товарищеских матчах. В активе полузащитника 5 мячей (два с пенальти). Матч завершился со счётом 4:1.

После отчётной игры Динамо вернется в Украину. Киевляне будут несколько дней находиться в Киеве, а уже в воскресенье, 13 февраля, команда Мирчи Луческу снова отправится в Турцию на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля.