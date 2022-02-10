Динамо розбило Широки Брієг в останньому спарингу на другому зимовому зборі. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо – Широки Брієг – 4:1

Голи: Шапаренко, 16 (п), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68 (п)

Кияни досить легко вийшли вперед – Антюх заробив пенальті, а Шапаренко його реалізував. До перерви Гармаш класним ударом з лету подвоїв перевагу. Ванат на старті другої половини зробив рахунок розгромним, але Мужан з пенальті скоротив відставання. Крапку в зустрічі поставив Шапаренко з передачі Циганкова.

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Додамо, що цей поєдинок став останнім для Динамо на других зимових зборах, після чого команда повернеться до Києва. Вже через 3 дні, 13 лютого, "біло-сині" вирушать на останній зимовий збір перед офіційним відновленням сезону.