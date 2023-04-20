Гру між Динамо та Шахтарем, яка відбудеться на стадіоні ім. В. Лобановського, розсудить 43-річний арбітр Віталій Романов, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Суддя відпрацював на десяти матчах УПЛ без участі Динамо, в яких показав 63 попередження (у середньому – 6,5 "гірчичника" за гру) та вилучив шістьох футболістів із поля. Допомагатимуть йому на лініях Володін В.В. та Корнійко О.С., четвертий рефері – Козорог К.В. На грі буде працювати VAR, арбітром VAR буде Ігор Пасхал.

Додамо, що гра Динамо – Шахтар відбудеться у суботу, 22 квітня, початок о 17:00. "Гірники" наразі очолюють турнірну таблицю, тоді як кияни наразі лише четверті.

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