Київське Динамо зустрічається з донецьким Шахтарем 8 листопада в дев'ятому турі УПЛ 2020/21. Який прогноз на матч Динамо – Шахтар та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар відбудеться у неділю в Києві на НСК Олімпійський. Команди зіграють без глядачів через складну епідеміологічну ситуацію в столиці. Початок гри 9 туру української Прем'єр-ліги – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Авторитетна контора William Hill віддає перевагу донецькій команді. На перемогу Шахтаря виставили 2.2, а успіх Динамо оцінюється соліднішим коефіцієнтом 3. Нічия – 3.6. Найімовірнішим підсумком гри вважають нічию з рахунком 1:1 – коефіцієнт 6.5.

Фахівці Bwin своїми котуваннями виділяють Шахтар ще більшим фаворитом. Звитяга "гірників" оцінена коефіцієнтом 2.05, тоді як на перемогу номінальних господарів дають 3.1, а на нічию – 3.4.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 1.65, а на відповідний тотал менше – за 2.1. Якщо ви вірите, що заб'ють обидві команди, можна "зарядити" ставку з коефіцієнтом 1.57.

Недільне Класичне – це зустріч чинного чемпіона України та поточного лідера УПЛ. Динамо випереджає Шахтар на 4 очки та збереже лідерство навіть у випадку поразки. На тижні обидві команди зіграли в Лізі чемпіонів: Шахтар ганебно влетів Борусії М, а Динамо поступилося Барселоні. Попередня зустріч українських грандів завершилася перемогою киян в Суперкубку.

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