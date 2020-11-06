Киевское Динамо встречается с донецким Шахтером 8 ноября в девятом туре УПЛ 2020/21. Какой прогноз на матч Динамо – Шахтер и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер состоится в воскресенье в Киеве на НСК Олимпийский. Команды сыграют без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице. Начало игры 9 тура украинской Премьер-лиги – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Динамо – Шахтер: прогноз на матч УПЛ

Авторитетная контора William Hill отдает предпочтение донецкой команде. На победу Шахтера выставили 2.2, а успех Динамо оценивается более солидным коэффициентом 3. Ничья – 3.6. Наиболее вероятным итогом игры считают ничью со счетом 1:1 – коэффициент 6.5.

Специалисты Bwin своими котировками выделяют Шахтер еще большим фаворитом. Победа "горняков" оценена коэффициентом 2.05, тогда как на победу номинальных хозяев дают 3.1, а на ничью – 3.4.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 1.65, а на соответствующий тотал меньше – за 2.1. Если вы верите, что забьют обе команды, можно "зарядить" ставку с коэффициентом 1.57.

Воскресное Классическое – это встреча действующего чемпиона Украины и текущего лидера УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка и сохранит лидерство даже в случае поражения. На неделе обе команды сыграли в Лиге чемпионов: Шахтер позорно влетел Боруссии М, а Динамо уступило Барселоне. Предыдущая встреча украинских грандов завершилась победой киевлян в Суперкубке.

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