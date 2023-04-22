Головний тренер Динамо Мірча Луческу змушений лягати під ніж через проблеми зі здоров'ям.

Найближчими днями 77-річного румунського фахівця буде прооперовано, стверджує журналіст Ігор Бурбас. Гравці "біло-синіх" дізнаються про це вже після фінального свистка матчу проти Шахтаря.

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Нещодавно сам Мірча заявляв, що йому діагностували коксартроз. Відновлення може бути доволі тривалим, тому не виключено, що коуча цього сезону на тренерській лавці вже не буде.

За інформацією джерела, обов'язки головного тренера виконуватиме Олександр Шовковський. Легенда киян лише у січні увійшов до тренерського штабу Луческу.

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