Динамо розповіло про стан травмованих гравців перед відновленням сезону

Київське Динамо продовжує підготовку до офіційного відновлення сезону.

"До відновлення сезону Динамо підходить з порожнім лазаретом. Ще в Белеку до загальної групи повернувся Віктор Циганков, який отримав пошкодження на початку першого збору.

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Також до тренувань в групі приєднався Микита Бурда, який отримав травму в кінці вересня в матчі з Ворсклою, і переніс операцію передньої хрестоподібної зв'язки 3 жовтня. Тепер Микита відновлює оптимальну фізичну й ігрову форму", – йдеться в заяві на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, кияни розпочнуть другу частину сезону матчем УПЛ проти Ворскли. Гра запланована на 22 лютого, початок о 17:00.

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