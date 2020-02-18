Динамо рассказало о состоянии травмированных игроков перед возобновлением сезона

Киевское Динамо продолжает подготовку к официальному возобновлению сезона.

"К возобновлению сезона Динамо подходит с пустым лазаретом. Еще в Белеке в общую группу вернулся Виктор Цыганков, получивший повреждение в начале первого сбора.

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Также к тренировкам в группе присоединился Никита Бурда, который получил травму в конце сентября в матче с Ворсклой, и перенес операцию передней крестообразной связки 3 октября. Теперь Никита восстанавливает оптимальную физическую и игровую форму", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.

Напомним, киевляне начнут вторую часть сезона матчем УПЛ против Ворсклы. Игра запланирована на 22 февраля, начало в 17:00.

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