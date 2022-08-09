Динамо начинает с Ингульцем, Шахтер с Металлистом 1925 – в сеть слили календарь первого круга УПЛ
Лидеры чемпионата Украины сойдутся в дуэли уже в 7-м туре.
Как известно, на 23 августа запланирован старт нового сезона УПЛ. В сети уже появился полный календарь первого круга. Открывать его будет поединок между Шахтером и Металлистом 1925, а Динамо сыграет на выезде с Ингульцем. Завершающий тур первой части турнира состоится 26 ноября.
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Полный календарь первого круга УПЛ по информации UA-Футбол выглядит следующим образом:
1-й тур, 23.08.2022
Шахтер – Металлист 1925
Ингулец – Динамо
Заря – Ворскла
СК Днепр-1 – Александрия
Рух – Металлист
Минай – Львов
Колос – Кривбасс
Черноморец – Верес
2-й тур, 28.08.2022
Шахтер – Кривбасс
Динамо – СК Днепр-1
Львов – Заря
Металлист – Ингулец
Ворскла – Верес
Александрия – Минай
Колос – Рух
Металлист 1925 – Черноморец
3-й тур, 03.09.2022
Рух – Шахтер
Заря – Динамо
СК Днепр-1 – Верес
Александрия – Металлист
Металлист 1925 – Ворскла
Минай – Колос
Черноморец – Ингулец
Кривбасс – Львов
4-й тур, 10.09.2022
Шахтер – Черноморец
Динамо – Львов
Рух – Заря
СК Днепр-1 – Металлист 1925
Колос – Металлист
Ворскла – Александрия
Ингулец – Минай
Кривбасс – Верес
5-й тур, 01.10.2022
Металлист – Шахтер
Минай – Динамо
Заря – Кривбасс
Львов – СК Днепр-1
Ингулец – Ворскла
Черноморец – Александрия
Металлист 1925 – Колос
Верес – Рух
6-й тур, 08.10.2022
Львов – Шахтер
Динамо – Рух
СК Днепр-1 – Заря
Вереск – Металлист
Ворскла – Черноморец
Кривбасс – Минай
Александрия – Металлист 1925
Колос – Ингулец
7-й тур, 15.10.2022
Шахтер – Динамо
Заря – Колос
Рух – СК Днепр-1
Металлист – Ворскла
Минай – Верес
Ингулец – Александрия
Черноморец – Кривбасс
Металлист 1925 – Львов
8-й тур, 19.10.2022
Шахтер – Колос
Динамо – Металлист
Черноморец – Заря
СК Днепр-1 – Ингулец
Ворскла – Рух
Металлист 1925 – Минай
Александрия – Кривбасс
Львов – Верес
9-й тур, 22.10.2022
Минай – Шахтер
Динамо – Ворскла
Вереск – Заря
Металлист – СК Днепр-1
Александрия – Львов
Кривбасс – Ингулец
Колос – Черноморец
Рух – Металлист 1925
10-й тур, 29.10.2022
Шахтер – Александрия
Динамо – Кривбасс
Металлист 1925 – Заря
СК Днепр-1 – Черноморец
Львов – Металлист
Ворскла – Минай
Ингулец – Рух
Колос – Верес
11-й тур, 05.11.2022
Шахтер – Ингулец
Черноморец – Динамо
Заря – Металлист
СК Днепр-1 – Минай
Ворскла – Львов
Александрия – Колос
Рух – Кривбасс
Металлист 1925 – Верес
12-й тур, 09.11.2022
Верес – Шахтер
Динамо – Александрия
Ингулец – Заря
Колос – СК Днепр-1
Металлист – Металлист 1925
Кривбасс – Ворскла
Минай – Черноморец
Львов – Рух
13-й тур, 13.11.2022
Шахтер – Заря
Динамо – Колос
Ворскла – СК Днепр-1
Металлист – Кривбасс
Рух – Минай
Александрия – Верес
Металлист 1925 – Ингулец
Черноморец – Львов
14-й тур, 19.11.2022
СК Днепр-1 – Шахтер
Верес – Динамо
Заря – Александрия
Минай – Металлист
Колос – Ворскла
Ингулец – Львов
Рух – Черноморец
Кривбасс – Металлист 1925
15-й тур, 26.11.2022
Шахтер – Ворскла
Динамо – Металлист 1925
Заря – Минай
Кривбасс – СК Днепр-1
Черноморец – Металлист
Александрия – Рух
Ингулец – Верес
Львов – Колос
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