Прес-служба української Прем'єр-ліги задля уникнення чуток та непорозумінь опублікувала умови, на яких цифрова платформа готова показувати поєдинки української першості.

Фінансова пропозиція Setanta Sports становить 16,2 млн доларів на 3 сезони, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Setanta планує створити бюджетний пакет УПЛ, який коштуватиме 35 гривень

У цю суму входять витрати на продакшн (виготовлення сигналу). Перемовини щодо остаточної вартості виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, продовжуються. У випадку підписання договору матчі транслюватимуться на трьох майданчиках:

– OTT платформа Setanta Sports: всі матчі у прямому ефірі, розширені хайлайти всіх ігор. Вартість підписки становитиме 109 гривень на місяць, в неї також входитимуть трансляції АПЛ та Бундесліги;

– Лінійні канали Setanta Sports: мінімум 4 матчі у прямому ефірі, 8 матчів туру у записі. Якщо глядач буде клієнтом OTT-платформи або провайдера, що має Setanta Sports у програмній сітці, то зможе переглядати матчі УПЛ без додаткових витрат;

– YouTube канал Setanta Sports: 1-2 матчі туру у прямому ефірі безкоштовно, ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ.

Пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ. У неї закладені кошти, які будуть гарантовані клубам за реалізацію міжнародних медіаправ. При цьому в умовах підвищеного попиту від партнерів і додаткових продажів усі отримані гроші будуть направлені до УПЛ та розділені між клубами першості, які входять в єдиний телепул.

Відзначається, що у разі підписання контракту Setanta Sports додасть УПЛ в ефірну сітку всіх 15 країн, де вона працює (окрім Білорусі).

Шахтар розгромно програв Ромі на повному Стадіо Олімпіко – атмосфера рівня ЛЧ, один промінь в сирій команді Йовічевіча